陳景峻緊咬董事會未討論北農版 吳音寧回擊：董事長沒指示

吳音寧強調，她要表達的是改建案屬北農配合台北市政府，這是市府的重責大任，北農只提出需求建議。（資料照）

2018-09-06 22:23

〔記者楊心慧／台北報導〕北市議員簡舒培上週在議會揭露台北農產運銷公司總經理吳音寧曾提比市府版少十一億元的第一果菜批發市場改建的北農版方案，引發台北市長柯文哲不滿。尷尬的是，原本緊咬吳音寧「從未來開會」的柯市府，竟被發現其實吳有去開會，等於柯狠被打臉，但陳景峻仍強調吳北農規劃案的實質內容未在董事會討論，吳音寧今受訪回擊，「董事長沒指示要提供北農的需求方案，若真的要說的話，市府版本細節也沒經過董事會討論！」

柯連日受訪被問到吳音寧相關事件都動怒，更批吳都不來開會，整個柯市府都緊咬吳音寧「從未來開會」，未料，議會民進黨團昨爆吳曾出席11次會議，卻被說成沒去開會，產發局長林崇傑改口吳有去開會並道歉。

由於事件大逆轉，輿論風向一夕間大變，傳柯文哲對此相當震怒，台北市議員洪健益今質詢時問柯，是否因部屬未告知會議狀況，才導致誤會產生，希望柯為市府說法反覆、政治化攻擊向北農道歉。但柯文哲再度動怒，先是多次跳針回應「有問題進來討論，不該發臉書」後來甚至脫口「我操，她不來議會備詢，連議長都講了，她還不來。」

北市副市長、北農董事長陳景峻備詢時也不滿批，雖有至董事會報告，但僅報告改建期程、非說明改建方案，根本就是「魚目混珠」。

吳音寧今受訪時強調，過去董事會中都是報告工作期程，董事長也沒有指示要提供北農的需求方案，若董事長要求提供的話一定會提供，若真的要說的話，市府版本細節也沒經過董事會通過，在2017年3月韓國瑜時代提出需求方案也沒有在當時的董事會上正式討論。

吳音寧最後強調，她要表達的是改建案屬北農配合台北市政府，這是市府的重責大任，北農只提出需求建議，由於是政府主導，所以在董事會根本沒有「通不通過」這件事。

至於柯文哲在上午的市長會議裁示下週一將會加開雙首長會議，吳音寧則表示將前往開會。