台南文學季果醬 只送不賣

作家劉克襄（右2）代言台南文學季活動。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-06 17:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南文學季以「時間軸．走」為主軸，跨領域結合文學、音樂、戲劇等多元主題活動，包含獨立書店、藝文館所、校園有20多場文學活動，今（6）日由南市文化局長葉澤山及參與的作家們共同為活動宣傳暖身，邀大家一起來感受台南文學的脈絡。

今年文學季邀請知名作家劉克襄擔任代言，他分享書寫台南經驗表示，台南可以「鹹、酸、甜」3個字形容，「鹹」就是鹽份地帶文學孕育台南豐盛人文風情，美食味道偏「甜」，像他每次來台南都會吃碗肉燥飯，店家這種況味未曾改變過，「酸」就是這次結合農莊的手工果醬，令人垂涎的滋味，台南不論是古蹟還是美食，都完整保留每個世代的風華並且傳承下去。

在生活中實踐文學，是今年一大亮點；文化局這次首度結合台南東山咖啡、龍眼果乾及家齊中學餐飲管理科學生的研發技術，開發專屬於「2018台南文學季」的咖啡果醬紀念品，為台南在地物產創造更多生機，以文學的眼光，關懷土地的一切美好。

限量紀念品還有包含文學季紀念筆記本及紀念筆，而且只送不賣，參加文學季期間指定活動，持活動手冊集滿3個以上活動章即可兌換相關紀念品，兌換期限自10月15日起至12月17日，於「葉石濤文學紀念館」兌換。

文學季活動，9月16日至11月17日，活動形式精彩多元。例如「追尋台南文學」是以「台南文學獎」得獎作品為素材，開發充滿地方色彩活動；「台南文學沙龍」則為經典文學講座，從台灣文學發展的大論述到在地書寫，真切呈顯時間推移下，文學從土地獲取養分。