莊敬高職結合農場經營科成立棒球隊

莊敬高職成立棒球隊，為新北青棒增生力軍。（記者翁聿煌攝）

2018-09-06 17:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職繼去年成立籃球隊，今天棒球隊也成軍，成為新北市少數培訓多種運動的高職學校，校長林淑貴說，校方將棒球隊與新成立的農場經營科結合，利用球員身強體健的特質，培養球員戶外活動、生態解說與環境保育等專業知識，帶給球員多元發展的機會。

莊敬高職現有棒球、籃球、撞球、西式划船和電競隊伍，其中籃球隊吸收國中好手，目標想打進HBL（全國高中籃賽）前8強，撞球隊在知名女國手周婕妤指導下屢創佳績，西式划船今年暑假參加日月潭舉行的全國划船錦標賽暨青年奧運國手選拔賽，獲得高中女子組雙人雙槳第1名，高男單人雙槳第1名等優異成績。

莊敬高職體衛組長王淑玢說，新北市在地的青棒隊有穀保家商、崇義高中、鶯歌工商和中華高中四隊，莊敬棒球隊承接新泰、福營國中等校的菁英球員，校方對棒球選手採取住宿集中管理，以循序漸進方式，要從「市長盃」、「黑豹旗」，再打全國高中聯賽，希望能成為國內的青棒勁旅。

林淑貴說，球員們在校的專業課程可自行選擇科系，校方則是結合新成立的農場經營科，培養球員戶外活動、生態解說、野外求生與環境保育等專業知識，帶給球員未來多元發展的機會。

莊敬高職董事長王傳亮說，新北市國中小階段栽培不少運動好手，但高中職階段無以為繼，許多好手必須到外縣市發展，校方響應新北市在地就學理念，所以也陸續成立各種球隊，讓球員也能在地繼續成長茁壯，促進新北市體育風氣。