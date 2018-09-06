2018國慶煙火定位 暫訂9/17花蓮港東堤測試

國慶煙火今年移師花蓮施放，花蓮賞鯨業者有意配合國慶日推出「海上賞國慶煙火」活動，邀遊客在浪漫的月光海上，欣賞美麗璀璨的煙火秀。（圖由花蓮多羅滿賞鯨業者提供）

2018-09-06 14:11

［記者王峻祺／花蓮報導］國慶煙火今年移師花蓮施放，全國人民引頸期盼，目前「煙火定位」日期出爐，暫訂9月17日晚間7時在花蓮港東防波堤測試。花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，煙火定位日期前後共更改過2次，原為19日，因評估天候因素後，提前至17日，但目前仍視天候狀況為關鍵，隨時調整最後測試日期。

2018國慶煙火選定花蓮施放，並在宜蘭舉辦國慶晚會，隨著距離國慶日進入倒數一個月，相關單位馬不停蹄投入最後籌備工作，國慶煙火定位時間暫定17日晚間7點至7點半在花蓮港東堤進行測試，試放500枚焰火暖場；台鐵花蓮火車站第一階段新站啟用，也預計配合國慶日，趕在10月3日開放。

今年花蓮國慶煙火施放規模，將比照去年台東國慶煙火模式，依主題搭配音樂施放，預計施放逾萬顆煙火，最終定版數量、主題、樣式及時間長短，將在煙火定位完成後，按照測試狀況進行參考微調。

配合國慶煙火在花蓮港東堤施放，活動主場設置在美崙田徑場，縣府觀光處也盤點出十大國慶煙火最佳觀賞位置，包括美崙田徑場、海岸路、北濱公園及海濱街、東大門夜市及太平洋公園南濱段、洄瀾灣步道及化仁海堤、吉安海祭廣場及花蓮溪出海口國姓廟等。

花蓮也有3家賞鯨業者經評估，有意配合國慶日創全台先例，推出「海上賞國慶煙火」活動，預估將會是史上最浪漫的出海行程，遊客可在伴隨月光的月光海上，仰望滿天星斗及璀璨耀眼的煙火秀；但礙於當日花蓮港晚間5點半至9點的禁航時間及受東北季風浪大影響，業者表態還多需從安全、適切性層面審慎研究。

花蓮多羅滿賞鯨業者呂世明說，搭配國慶煙火出海絕對是「史上唯一」，但目前仍有諸多考量，其中因出海管制時間長，若提早出海後，民眾將在海上停留約4小時且無法折返，加上冬季風浪搖晃，擔心遊客的「適應性」問題。

他說，因「出海賞煙火」是難得機會，3家業者已積極規劃，若可行性評估通過，屆時將會有5艘賞鯨船、逾200名遊客，同時出海至離東堤1公里外的海域進行觀賞，也預計會在船上提供簡單飲食，並安排音樂表演，讓遊客留下畢生難忘且浪漫的國慶日回憶。