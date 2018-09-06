基隆反霸凌宣導 校長扮學生無違和

信義國中校長莊焙琪（左）在短劇宣導時特別穿上國中生制服共同演出，學生驚呼差點認不出來。（記者林欣漢攝）

2018-09-06 12:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕開學第一週是「友善校園週」，基隆市政府今天在信義國中舉辦「從心出發、鼓動人生，遠離黑、色、毒、霸」宣導活動，校長莊焙琪為吸引學生注意，在短劇宣導時還特別穿上國中生制服共同演出，學生驚呼差點認不出來，最後眾人一同貼上拒絕霸凌、毒品貼紙，舉手宣誓決心。

「讓對方覺得不舒服，就是不對。」莊焙琪說，通常日常生活中孩子有疑似霸凌的行為出現，大多是因為嬉鬧過頭，會立即宣導這是不對的，讓孩子清楚哪些動作就是在霸凌，並在師長引導下，讓他們瞭解到這樣的情境下已經構成霸凌的條件，包括網路上的言詞霸凌等，也會透過資訊教育課，教育網路上的用詞、發言要小心，都是要負責任的。

今天的活動由信義國中學生心鼓表演開場，藉由打鼓振奮人心，鼓動自信人生，並提醒孩子在校園注意毒品、暴力、霸凌等問題，營造友善校園環境的意義，開心學習成長，莊焙琪和學生們用戲劇互動表演，傳達營造健康、和諧、安全的校園風氣，達到友善校園的目標，最後全體師生共同宣誓「拒絕毒品進入校園」及「營造安全友善校園環境」的決心。

市府表示，8月30日開學以來，陸續舉辦近百場宣導活動，包括講座、親職座談、電影欣賞、海報競賽、熱舞表演等，友善校園是市府持續努力的目標，必須由老師、學生、家長共同合作，在生活中落實防制毒品、黑道與校園霸凌，真的提供學生一個安全、溫馨、友善的學習環境。