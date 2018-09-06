驚喜！苗栗友善箱涵架攝影機 石虎、白鼻心家族都入鏡

可愛的白鼻心媽媽帶著小白鼻心穿越友善廊道。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-06 11:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣自然生態物種豐富，尤其為一級保育類動物石虎的重要棲地，但於苗29線後龍鎮路段近年傳出3起石虎遭路殺慘劇，為保護瀕危動物，苗栗縣政府於該路段設置穿越馬路的友善箱涵廊道，並請專家架設紅外線攝影機記錄，近期陸續拍到石虎、穿山甲等動物穿越，甚至有白鼻心媽媽帶著小白鼻心跑過箱涵，令人大為驚喜。

苗29線後龍段位於山坡地旁，鄰近後龍溪，是許多淺山野生動物的重要棲息地，但該路段通車以來卻屢傳出動物遭路殺，今年5月一隻石虎為穿越馬路飲水捕獵卻慘遭撞死，陳屍處就距離友善箱涵廊道僅百公尺遠，令人惋惜。

苗縣府委託專家在該路段的箱涵架設紅外攝影機，從5月中旬至7月，至少拍攝到2隻石虎穿越，另外包括穿山甲、鼬獾等野生動物也曾出沒，甚至有白鼻心媽媽帶著3隻寶寶輕巧跑過箱涵的珍貴畫面，模樣可愛，也讓人看到該地豐富的生態物種。

苗縣府農業處表示，該路段兩側皆為公有地，且設有既有箱涵，利於設置友善動物通道，未來將評估效果，將於常發生動物路殺的熱點路段設置箱涵廊道，縫合遭道路切割的野生動物棲地，使之能與人類發展共存。