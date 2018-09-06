優九私校約聘專案教師成長27％ 教團批「魔鬼契約」

高教工會指出，沒有經營危機的私立大學卻在1年內大量約聘專案教師，讓新進教師淪為臨時工，但工時較高，退撫沒保障，批評專案約聘是「魔鬼的契約」。（記者吳柏軒攝）

2018-09-06 12:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會調查發現，越來越多大專校院以「專案」約聘新進教師，更在老牌私校的相關統計中，發覺過去1年約聘專案教師的比例成長27％，但批評「專案」非專任，需1年1聘，不僅工作權無保障，還需承擔相同教職工時與負擔，卻無退撫保障，批評專案契約是「魔鬼契約」，讓大專師資淪為臨時工。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙表示，專案教師過去是公立學校因各種理由，以校務基金聘僱編制外的教研人員，如今卻被私校拿來利用，近年紛紛擴大新進的專案教師人數，如老牌私校有12所成立「優九大學聯盟」，但12校在105到106學年度中，專任教師下降90人，專案教師卻增加70人，專案成長幅度高達27％，不少私校的新進教師職缺中，全面改成專案職。

台灣師範大學教授黃涵榆痛批，文學故事《浮士德》是跟魔鬼打交道，但浮士德可享受24年榮華富貴，但專案教師一簽約，馬上陷入地獄剝削狀態，光看契約上每一條都是苛刻，批評專案契約等同「魔鬼的契約」，他強調，專案原先是學校因特殊任務的應急，但私校卻將例外常態化，認為即使當事人合意，該份契約仍違反教師基本尊嚴與道德。

陳柏謙指出，專案教師不僅不受教師法、勞基法等保障，勞動條件缺乏準則規範，需1年簽1次聘約，薪水還只有9到11個月，無私校退撫保障，檢視相關工作契約，卻要等同專任，如每週授課16小時等，簡直淪為「臨時工」；呼籲教育部應讓專案教師直接視為專任，並提出具體方案補償過去遭濫用的專案教師，否則情況不改，將待下次大學招生時節，公布大量聘僱臨時工教師的私校。

高教工會組織部主任林柏儀認為，嚴正反對私校聘僱專案教師的剝削歪風，且過去法院判例，認為即使教師自簽契約後遭解聘，但教師具有教育公益性，若可隨便遭剝奪工作權利，將無法實踐學生受教權、捍衛學術自由等，重申專案教師非聘僱彈性，而是大學「慣老闆」的巧門，只是讓教師勞動更加惡化。