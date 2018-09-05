柑城橋改建交維改道 新工處估明年3月完工拓寬橋面

新北市新建工程處表示，這次柑城橋下游側新橋人行道、景觀欄杆及往三峽方向擺接堡路施工，將進行第三次交維改道。（新北市工務局提供）

2018-09-05 20:28

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市柑城橋改建工程，將辦理下游側新橋人行道、景觀欄杆及往三峽方向擺接堡路施工，於9月7日起實施交維改道。新北市新建工程處說，預計明年3月完工，橋面擴寬至24.4公尺。

新工處指出，現階段將進行第三次的交維改道，工程期間往三峽方向車輛先維持現況行駛下層道路及交維便橋，改道將增為二個號誌管制路口，施工團隊分別管制往三峽方向及往板橋方向車行動線。

新工處也說，改道期間將封閉橋梁下游側，拆除臨時水泥護欄，增建人行道、橋護欄、景觀欄杆等永久設施，擺接堡路部分需將往三峽方向剩餘道路完成，並於施工時銜接既有路面，讓車輛後續能順利通行。

柑城橋跨越三峽河、聯繫樹林柑園地區與板橋、土城間重要的橋梁。新北市工務局表示，由於橋面狹窄、橋齡老舊，造成交通壅塞，2016年進行拓寬及其引道改建工程，並採「半半施工」方式改建。

新工處預計，橋梁於2019年3月完工，從原先10公尺拓寬至24.4公尺，配置雙向各二線主車道、機車道及人行道，同時新增自行車牽引道銜接河濱自行車道。