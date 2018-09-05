普洱茶能減肥 中興大學耗時10年研究證實係金A

普洱茶能消脂解膩的證據，中興大學教授曾志正（右）與陳文英找到了！發現普洱茶的「消脂素」讓油脂out。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-05 15:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕普洱茶能消脂解膩的科學證據，中興大學找到了！

興大生物科技學研究所教授曾志正實驗室與興大獸醫教學醫院院長陳文英等費時10年，研究證實普洱茶中的主要多酚「普洱消脂素」，可有效抑制油脂吸收；研究小鼠餵食油脂試驗發現，有服用「普洱消脂素」的小鼠，體重增加比未服「普洱消脂素」少一半，證實「普洱消脂素」是普淇茶消脂關鍵。

興大指出，這項項究成果刊登於9月份《功能性食物期刊》（Journal of Functional Foods）。

曾志正指出，普洱茶素有「窈窕茶」、「美容茶」、「減肥茶」等別稱，從古書或是民眾飲用經驗，多指普洱茶可消脂解膩，卻始終沒有科學實證及研究關鍵原因也不得而知，開始研究普洱茶是否具有特殊成分或某成分特高所致。

研究團隊費時10年，經實驗室分析不同茶種的茶湯成分，結果顯示相較於其他茶種，普洱茶富含水解型鞣酸單寧「strictinin」，尤其是原始森林野生普洱茶，含量比台地茶高出好幾倍，同時「strictinin」也是普淇茶中含量最高的多酚類化合物，甚至高過兒茶素含量，團隊將此成分單獨抽離並做功能性評估。

經實驗室試驗證實「strictinin」」可以有效抑制胰脂解酵素，該酵素由胰臟分泌，在小腸中主要負責水解食物中的三酸甘油脂，油脂經此酵素水解後再透過小腸吸收進體內，未能水解的油脂無法吸收，只能隨糞便排出，坊間有些減肥食（藥）品，便是利用抑制胰脂解酵素來達到功效，團隊於是將「strictinin」」取名為「普洱消脂素」。

之後陳文英執行小鼠餵食油脂試驗發現，服用「普洱消脂素」的小鼠有效降低經腸道吸收進入血液的三酸甘油脂濃度；食用高脂食物兩個月的老鼠，體重由28克增加到40克，另搭配服用「普洱消脂素」的小鼠，體重則自28克增加到33克，體重增加約僅一半；且小鼠從糞便排出的三酸甘油脂含量增加，證實「普洱消脂素」的消脂傳說。

曾志正與陳文英指出，但「普洱消脂素」僅普洱生茶有高含量，製成普洱熟茶後「普洱消脂素」幾乎消失殆盡，因製程中的高溫讓「普洱消脂素」被破壞；除普洱生茶外，其餘的綠茶、紅茶等茶類的「普洱消脂素」僅有微量。

2人建議，民眾若要喝普洱茶消脂，約每天以5公克的普洱生茶泡水，約2000cc水量當飲水喝即可，以熱水沖泡「普洱消脂素」釋出較快。