祭平日199還是沒用 墾丁首家背包客棧停業

淳青背包客棧為在墾丁大街北端，一直以來都有不少觀光客推薦，如今卻宣布要關門。（圖截取自淳青背包客棧KENTING YOUTH HOSTEL 臉書）

2018-09-04 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕在墾丁開業已經有7年時間的旅社「淳青」，也是墾丁第一間背包客棧，一直以來深受好評，但沒想到墾丁的觀光人次從高峰走向低谷，業者今天（4日）就在網站上無奈公告「『關』張大吉」，讓人不禁為墾丁的觀光擔憂。

繼墾丁的「迪迪小吃」宣布要在月底歇業以後，位在墾丁大街北端的淳青背包客棧今天也在網站上發出公告，表示本月16日也將結束服務，「關張大吉」！過去墾丁觀光熱潮時，淳青的位置剛好佔盡地利，不但交通方便，又正好在滿是美食的墾丁大街上，讓不少外地觀光客都十分推薦。

然而近期墾丁觀光開始陷入蕭條，前些日子迪迪小吃宣布要關門，現在又換淳青，讓人不勝唏噓。淳青老闆林恭玄表示，其實早在6月就想關門，做這個決定實在不易，過去客房住宿率中國遊客佔8成、歐美遊客佔2成，台灣則比較少，現在觀光低谷，住房銳減7成。為了挽救業績，淳青還推出「七周年慶！雪崩式優惠」平日199元、假日299元。林恭玄苦笑，就算推出破天荒低價招攬客人，每天的旅客還是不到20個，祭出這措施完全就是回饋消費者。

墾丁觀光低潮，淳青宣布關門，其他經營背包客棧的業者也都積極推出優惠吸引客人，像是暑假期間旅客訂房就可以幫忙訂餐、門票、旅遊等等的「一條龍式服務」，或是將房價砍半搶客，都只為了在這困難時機求生存。