台北市全面推動雙語教學 柯P：3月內提草案

2018-09-04 16:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕行政院長賴清德日前表示，明年將推「雙語國家」政策，讓台灣躍升為使用中文與英文的雙語國家。台北市議員陳政忠今於台北市議會質詢時指出，台北市自100學年度「規劃醞釀」雙語教育，每年編列約1560萬元推廣，至今近8年，成果十分有限，不僅公立學校學生每周英語課節數與資源遠低於私立學校，師資也十分不足，要求北市府提出具體方案。對此，台北市長柯文哲允諾，3個月內將提出具體藍圖，預算也將逐年增加。

陳政忠質詢時指出，台北市從2009年開始，就在12個行政區分別設置主題式情境中心，100學年度起教育局規劃雙語教學醞釀期，將國小中高年級每週英語增加3節；但，公立國小每週英語課堂總時數比起私立學校相差甚遠，英語情境中心更面臨師資不足的窘境。

陳政忠統計，台北市公立小學每周總時數平均僅30小時、每周也僅有3節英語課，遠低於平均超過40小時、20堂英語課的復興、康橋等私立學校；至於英語授課比相差更是懸殊，公立學校僅10％，私立學校平均超過40％。

陳政忠進一步指出，雙語教學試辦的結果，獲得92%家長的支持，學生支持度也超過7成，但實施進程，每年平均僅增加2.6%學校願參與，推廣速度緩慢。