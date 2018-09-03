久等了！小而美的秘境美湯 南澳碧候溫泉拚今年底試營運

南澳鄉的碧候溫泉區，縣府去年接管整修，改善景觀設施，預計今年底前可展開試營運。（宜蘭縣政府提供）

2018-09-03 23:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉，去年溫泉建物工程完工後，因鄉公所遲未投入營運；經原民會協調，決議由宜蘭縣政府接管。包含原民會補助的預算，縣府共投入1600萬整修，主體工程預計11月底完工，12月就能展開試營運；因周邊環境清幽，群山環繞，縣府盼將碧候溫泉打造成「小而美」的秘境美湯。

碧候溫泉是由原民會核定的輔導獎勵計畫，由中央核撥經費，補助近五千萬元給鄉公所建置溫泉基礎建設，建築工程則縣府代辦施工，主體工程於去年完工。

依照原民會規劃，溫泉湯屋等建物完工後，鄉公所須完成營運規劃書後才能營運；但營運規劃書預算未獲南澳鄉代表會同意，使得溫泉營運卡關，原民會補助經費如同「泡湯」。

為盡速讓溫泉投入營運，原民會、縣府、鄉公所討論後，決議由宜蘭縣府全權接手運作；因溫泉湯屋、大眾池閒置，去年7月部分設施被颱風吹毀，各項建物「百廢待舉」，縣府接手後，包含原民會補助經費，共投入1600萬進行景觀修繕工程。

縣府工旅處表示，碧候溫泉是以露天風呂形式呈現，有個人湯屋六間，男女裸湯各1間、露天SPA池2座以及補植樹木等，建築工程與相關設施預計11月底完工。

工旅處指出，雖碧候溫泉公園基地不大，停車場僅能容納25輛小客車，但湯屋、大眾池周邊有山林野溪環繞，與自然環境融合在一起，是一處「小而美」的泡湯秘境，溫泉公園最快12月就能投入營運，至於未來收費狀況，待縣府相關單位討論確定，就會對外公布。