醫病》76歲阿嬤車禍嚴重腦出血開顱 移除氣切管展歌喉

王阿嬤傷後滿1年也移除氣切管路，在醫院慶祝時中氣十足吹熄蠟燭。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-03 22:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕76歲的王阿嬤去年車禍嚴重腦出血及骨折，插管和開顱手術救命，一時無法脫離呼吸器再接受氣切術，後續開刀和復健，能脫離呼吸器和由口進食，卻因長了氣管肉芽，阻塞75%的氣管而無法移除氣切管，經軟式氣管鏡切除肉芽，現在頸部只留下一個小疤，能正常呼吸、開心高歌，今天傷後滿一年回醫院切蛋糕慶祝。

中山醫學大學附設醫院胸腔外科主任林巧峯指出，氣切能幫助呼吸衰竭的病人呼吸、減少感染，並早日脫離呼吸器，不過10%的病人會在氣管氣切口附近長出肉芽，造成氣管狹窄，難以移除氣切管，必須進行氣管手術，但有出血等高風險。

林巧峯說，院方3年前自創軟式氣管鏡，改良兒童麻醉用喉部面罩加上軟管而成，手術時可罩住喉部並保護聲帶，器械進入切除氣管肉芽時，減少上呼吸道損傷，也大大減少術後疼痛，避免一般硬式氣管鏡的缺點，而且上脊椎受傷患者也能使用。

王阿嬤腦出血接受插管和開顱手術取出頭蓋骨，由於短時間無法脫離呼吸器，1個月後進行氣切手術，後來手術放回顱骨，在氣切管的協助下脫離呼吸器、自主呼吸，努力復健也可以由口進食，但測試堵住氣切管卻無法呼吸，檢查發現是長了氣管肉芽，幾乎阻塞氣管，只剩一條縫。

今年1月林巧峯利用軟式氣管鏡為王阿嬤切除氣管肉芽，並暫時放置氣管內支架，預防氣管再狹窄，今年6月底移除支架，現在頸部只剩一小疤痕，不用再透過氣切管呼吸，說話更清楚，心情變好，也能以前一樣開心唱卡啦OK。