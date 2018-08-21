醫病》「自殺式減肥」 瘦剩25公斤 少女突腦出血、醒來失憶！

2018-08-21 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江哈爾濱一名少女小倩（化名），3年前開始「自殺式」減肥，導致瘦弱不堪，體重從55公斤掉到25公斤，連走路都很困難，入院期間因為過於瘦弱跌倒，造成腦出血，術後還出現失憶症狀。

據《新晚報》報導，21歲、身高167公分的小倩，原本55公斤的她，認為自己還是太胖，3年前開始「自殺式」減肥，託人從國外買代餐粉、酵素、營養粉、左旋肉鹼等等，希望能幫助減肥，並每天只吃一餐，吃完還會瘋狂跳繩消耗能量，3年後小倩骨瘦如柴，只剩25公斤，因為太瘦弱連行走都相當困難，且手臂長滿紅疹、背後全是瘀青、腳踝腫脹後皮膚變得脆弱，因此裂開很大一個洞。

5月17日小倩就醫檢查，醫師初步判定為神經性厭食症、重度營養不良、多器官功能障礙綜合症，醫師發現小倩一天攝取的熱量只有正常人基礎代謝量的3成，直呼「整整3年的低能量飲食，她還活著本身就是一個奇蹟」

治療過程中小倩還是對於熱量非常在乎，只吃了400大卡就拒絕進食，5月27日，過於瘦弱的小倩不小心跌倒導致腦出血，被送進手術室，醫師擔心小倩虛弱的身體撐不過原本2小時的手術，只用了10分鐘快速搶救，「小倩這樣的狀態，如果做大的全身麻醉手術，存活的可能是零」，醫師便想出新方法，用局部麻醉只在小倩頭上打兩個小洞，再把融化的血塊取出。

手術後小倩陷入昏迷，醫護細心照料小倩，將近40天後小倩終於醒來，但卻失憶了，突然變得很愛吃，這3年的減肥記憶全消失了，醫師推斷是因為腦部受到傷害造成記憶障礙。

7月初小倩出院後，因為沒控制飲食，原本的胃黏膜較脆弱，導致胃出血，小倩又回到醫院治療，1個多月後小倩情況穩定，體重與最初入院時相較也增加了10公斤，小倩開心地向醫師說，「我希望體重能到60公斤！」