高雄分署追稅菩薩心 濟助中風弱勢傳為美談

2018-09-03 20:33

〔記者黃建華／高雄報導〕人在公門好修行！行政執行署雖職司替國庫追繳欠稅、罰金的工作，但若遇到義務人家境艱困，往往發揮菩薩心，捐助慰問金或民生物資，助弱勢民眾渡難關，高雄分署最近發現一名賴姓義務人中風多年臥病在床，與妻住在破爛鐵皮屋，不僅贈金幫忙，連賴男鄰居一名高姓阿嬤生活窘迫，也一併濟助，善行傳為美談。

高雄剛歷經豪大雨侵襲，低窪地區成水鄉澤國，對經濟弱勢者形同雪上加霜。

旗津區一名賴姓男子滯欠廢棄物清理法及交通裁罰未繳，行政執行署高雄分署書記官前往執行時，發現賴男中風癱瘓在床已四年，與妻蝸居在一間殘破、狹小鐵皮屋中，僅靠妻子打零工賺取微薄薪水過日子，生活非常艱困。

行政執行署署長呂文忠得知此事後非常同情，隨即發動行政執行署的愛心社捐款8000元，並南下與高雄分署黃彩秀分署長前往探視，提供紙尿褲等日常生活用品，希望能讓賴男一家度過這個難關。

對於高雄分署雪中送炭，賴男妻子感動說：「很謝謝執行署跟高雄分署長官的關心，住處平常連救護車都進不來，下雨都還會淹水，環境不好，有人願意來給他們關心，很感謝！」

此外，高雄分署書記官還發現，不僅義務人賴男一家住在破舊的鐵皮屋中，他的鄰居高姓阿嬤也住在更殘破、更簡易搭建的鐵皮屋裡。

高阿嬤身世很坎坷，老公很早就不在，唯一的兒子為了討生活長年住在台中，媳婦在前幾天自殺身亡，她一個人要獨自扶養三個孫子，媳婦的喪葬費用完全拿不出來，日子快過不下去，不知道該怎麼辦。

呂署長及高雄分署同仁得知後，亦一併致贈慰問金8000元及一些日常生活用品等，希望能給高阿嬤一點實質上的幫助與鼓勵。高阿嬤收到執行署的善意後，眼泛淚光地表示：「遇到這款代誌，日子還是要過！不然能怎辦？厝內常常淹水，這次也是很嚴重，有人嘎伊關心，真的揪甘心，金多蝦啦！」

行政執行署及各分署平常除了要替國家追回各項欠稅欠款之外，在執行時如遇到弱勢的義務人或個案，往往主動關懷並提供協助，期能兼顧情理法。此次濟助弱勢義務人的善行傳出，傳為地方美談。