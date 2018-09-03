台東長照交通車 開放跨縣市就醫

2018-09-03 15:25

［記者王秀亭／台東報導］台東幅員狹長，考量長濱、池上等地偏鄉失能長輩就近就醫、復健需求，台東縣衛生局開各縣市先例，開放長照10年交通車接送可鄰近跨縣市就醫，為病患及家屬省下往返台東市就醫的時間。

縣衛生局長照科長劉鳳琴表示，台東較具規模的醫療機構多集中在台東市區，長期照顧服務中，針對失能評估4級以上的病患，提供須就醫、復健者交通接送服務，並補助部分交通費用，但台東狹長，居住海線、縱谷線的長輩就醫，車程往返加上看診，往往需要1天時間。

劉鳳琴說，長照政策中，交通車接送原規定不得跨縣市，不符台東縣所需，因而向中央反應並爭取，衛福部同意授權地方，衛生局與特約單位溝通協調後，即日起提供跨縣市長照交通接送服務。

只要是居住在長濱鄉、成功鎮博愛里以北、海端鄉、池上鄉鄰近區域的失能者需就醫及復健，可利用交通車，跨縣市至衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院、台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、玉里慈濟醫院等。

劉鳳琴指出，目前全縣提供長照交通車接送的特約單位包括門諾基金會、一粒麥子基金會，共有16輛交通車，有需求者可至台東縣照顧管理中心1966長照服務專線申請，經照管中心評估核定第4級以上居家失能者即可提供服務。