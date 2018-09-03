史艷文大戰藏鏡人！新竹市國際風箏節8日見

想看史艷文大戰藏鏡人的戰況嗎？還有櫻桃小丸子和各種卡通人物的風箏造型表演嗎？8日和9日來新竹市國際風箏節，可以一次看過癮，還能彩繪風箏 （記者洪美秀攝）

2018-09-03 14:36

［記者洪美秀／新竹報導］想看史艷文大戰藏鏡人的精采追逐嗎？想看櫻桃小丸子的風箏串嗎？還有海綿寶寶、螃蟹、章魚等各種地景風箏及卡通人物風箏嗎？8日、9日在新竹市南寮漁港的國際風箏賽場都可看到，且可自製彩繪風箏，更可觀賞各種精采的特技風箏表演，享受海天一線的風箏奇景。

新竹市副市長沈慧虹今天說，今年國際風箏節，邀請歐美、亞洲等7個國家的風箏專業團隊和超過100名風箏達人參與，可以看到各種不同的風箏造型，更可看到風箏達人表演各種風箏特技，像是史艷文大戰藏鏡人的戲碼等，都讓今年的國際風箏節更有看頭。

沈慧虹說，今年市府以「幸福童樂會」為主題，有各種卡通造型的大型風箏，像美人魚、彼得潘、史迪奇、櫻桃小丸子，還有西遊記的豬八戒、孫悟空和史艷文、藏鏡人及蜘蛛人等造型風箏，甚至有馬來西亞月箏、俄羅斯娃娃、新加坡魚尾獅和長達30米、紀錄英國瑞典在1912年拔河決賽中的紀念風箏、還有夜光風箏表演等，且首度結合LED天使翅膀的夜光舞蹈，邀請市民來感受精采的風箏節活動。

沈慧虹說，除欣賞各種風箏特技表演，還有活動節目可看，像是街舞版的妖怪手錶、非洲戰鼓等表演，更有捐發票抽機車活動，只要民眾持5張7到9月間的發票，就可兌換一張摸彩券，共一萬張，獎品包括三陽機車和各種紀念風箏，邀請民眾來參與，感受海天一線的風箏飛揚樂趣。