農夫市集、彩繪農地 南庄10月增觀光新亮點

南庄鄉農會號召農民，於一二四縣道乙線旁農地種下秧苗，預計下月可長成各色稻穗，成為彩繪土地公農田。（記者鄭名翔攝）

2018-09-02 23:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉124縣道乙線為通往南庄市區的重要幹道，每逢假日總湧入大批旅遊車潮，苗栗縣政府向農委會爭取1800餘萬，於路邊打造具設計感的公園農夫市集，並增設約四層樓高的景觀台，另南庄鄉農會也於一旁農地「種」下彩繪土地公，可望10月齊亮相，為南庄增加觀光新亮點。

苗縣府進行南庄農夫市集空間改善工程，除了墊高地勢、拓寬出入口，提升能見度外，另打造四層樓高塑木平台、繽紛色彩的貨櫃農夫商店，預計引入12間攤商進駐，並增設人行道、遊客中心等，預計10月中旬完工。

而為宣傳南庄山水節路跑活動，南庄鄉農會找來苑裡鎮的農田彩繪團隊，在農夫市集對面農地打造稻田彩繪，將白、綠、紫、黃4種不同顏色品種的稻子，依規劃插秧種入田內，待10月稻穀長成後，將可看到一整片巨型Q版土地公像。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，農夫市集、遊客景觀台、稻田彩繪預計將於10月完工，未來遊客可俯瞰整個南庄鄉綠油油的平原、與可愛的土地公合影打卡，入冬後更有波斯菊、向日葵花海，將成為南庄入口的全新景點。