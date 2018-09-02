合歡山暗空公園監測站今晚上線 上山前先上線查詢免空跑

南投縣長林明溱（中）為合歡山國際暗空公園監測站舉行上線儀式。（清境觀光協會提供）

2018-09-02 23:29

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣府已向國際暗空協會（IDA）送件，申請合歡山成為國際暗空公園，在獲認證前地方有一連串加溫熱身活動，並架設合歡山氣象監測站，晚上在鳶峰停車場為銀河季開幕時，請縣長林明溱啟動上線儀式，未來民眾只要掃瞄QR-CODE，就可了解鳶峰的溫度、濕度、PM2.5、雲層遮蔽度，據此判斷可否上山觀星。

已因天候不佳及放豪雨假而延期的「南投清境銀河季」開幕活動，今天終於順利舉行，南投縣長林明溱先在鳶峰停車場的辦公室，聽取縣府觀光處所作的合歡山國際暗空公園的工作進度簡報，晚間6點在停車場舉行銀河季開幕式。

今晚山上天氣不是很好，有間歇小雨，星空婚紗攝影師Aleen Chen，現場示範如何為結婚新人拍攝星空婚紗照，由於今晚下雨沒有星空，因此只能以現場搭設的星空布幕充當星空，一面為一對新人拍照，一面講解拍攝角度和技巧。

今晚活動的壓軸是請縣長林明溱為「合歡山國際暗空公園監測站」啟動上線儀式，該監測站有鳶峰的地面溫度、天空溫度、濕度、PM2.5、雲層遮蔽度…等線圖，民眾只要掃瞄QR-CODE，就能進入該監測站觀看鳶峰的現況，用來判斷是否上山。

清境觀光協會總幹事林宏哲表示，該監測站目前還使用英文，該會將儘快中文化，讓大家都能快速觀測。而到11月10日前，每週六在清境每一家民宿都有免費接駁到鳶峰的專車，有興趣的遊客可先到縣府網站去下載表格報名。