縣府爭取竹北鐵路高架化 盼化解發展瓶頸

台鐵縱貫線竹北地區高架化，工程計畫未來一旦爭取經費順利施工，將設置臨時車站、鋪設臨時軌道，以不影響台鐵正常營運。（記者廖雪茹攝）

2018-09-01 22:20

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府規劃台鐵縱貫線竹北地區高架化，希望化解交通瓶頸，促進鐵路兩側土地活化；此案歷經2年技術研議，幾近完成可行性研究，總經費概估將近62億元，但在正式動工前，預估整個行政作業恐得費時10年才會完成。

縣府工務處表示，竹北地區鐵道高架立體化，可以消除鐵路沿線兩側地區發展阻隔，使土地整體利用均衡發展，還能改善平交道所造成的交通瓶頸、提升鐵路交通的安全性、消弭鐵路所引致的污染與噪音，提升居民的生活品質。

因此，縣府在2016年提議台鐵縱貫線竹北地區高架化，委外辦理可行性研究，與鐵路局討論工程技術面問題，將設置臨時車站、鋪設臨時軌道，以期在不影響台鐵正常營運下施工。

土木科長陳盈州表示，計畫範圍北起鳳山溪橋、南至頭前溪橋，含引道全長約3.2公里，沿線有8處橫交路口，未來擬拆除中正東路陸橋，填平4處地下道。為減少拆遷，初步傾向在永久軌道的西側鋪設臨時軌道。

工務處日前召開說明會，鐵路沿線地主及住戶多表示支持，但希望提高相關補償費等保障權益。

陳盈州指出，經工程顧問公司評估，竹北市區鐵路高架化之後，樂觀概算周邊土地開發效益，推估自償率為5.42%，高於自償率須大於4.5%的要求。含設計、用地及工程費，概估總經費將近62億元，經費分攤初估縣府近19億元，中央補助43億元。

陳盈州說，此方案目前尚處行政作業的起步階段，工務處預定9月召開可行性研究期末報告的審查會，之後送議會爭取支持，希望在年底前送交通部審查，之後再由交通部辦理綜合規劃，經行政院核定，才會進入工程設計發包。工期約5年，但整個行政流程恐須費時10年。