森林小學畢業公演 蔡瑞月故事搬上舞台

森林小學今晚畢業公演，把知名台灣舞蹈家蔡瑞月的故事搬上舞台。（人本教育基金會提供）

2018-09-01 19:11

〔記者林曉雲／台北報導〕森林小學今晚在西門紅樓畢業公演「意外之火」，把台灣舞蹈家蔡瑞月的故事搬上舞台。一群國小學生以舞蹈和戲劇表演方式，對發生在19年前的蔡瑞月舞蹈社遭縱火一案，用荒謬劇的手法真實呈現。政務委員林萬億、紀錄片導演李惠仁等人都到場觀看支持。

人本教育基金會執行長馮喬蘭代森林小學說明，劇的一部分改編自義大利劇作家「達利歐．佛」的「一個無政府主義者的意外死亡」，但演出的是台灣的情節「蔡瑞月舞蹈社」遭到莫名的火災之後，一個瘋子大鬧警察局，讓掩飾縱火的嫌疑者，及其幕後上級，以非常荒謬的方式出盡洋相，表演出原作「荒謬劇」的精神，另一部分穿插其間的是蔡瑞月的故事，台灣最早期最重要舞者的生平，以及她受盡國民黨迫害的種種事情。

選材與編劇的老師表示，國語課先讓學生讀一些外國文學作品，在選擇題材時，以台灣的女性故事為優先，曾想過謝雪紅、畫家陳進、醫師丘雅信等人，最後決定選擇蔡瑞月的故事。但剛開始練習時卻不甚順利，學生們誤以為現代舞就像是芭蕾舞，他們想跳的舞是周子瑜那樣的韓舞，而不是蔡瑞月那樣的現代舞。

森小的老師以自身故事為引子，引導學生對蔡瑞月有疑問，進而有興趣去了解。蔡瑞月舞蹈社發生火災是在1999年，老師本身還在讀書，她對蔡瑞月舞蹈社被縱火一事完全不知情，當然也不知道蔡瑞月原本是台灣最傑出舞者，卻遭迫害被關到綠島。老師的不知道，讓學生們很訝異，進而開始去追問和了解與蔡瑞月有關的事情。

於是森小的畢業公演意外之火，變成了「追求真相」的教學，學生們藉此了解掩蓋真相的歷史，並未過去，也非以前的事，台灣還有很多事情，是需要被追出真相，當學生們對蔡瑞月故事知之甚詳時，就願意用自己的聲音和肢體來詮釋表演。