新竹市立動物園、 奧克蘭動物園 締結姐妹園

新竹市立動物園與美國奧克蘭動物園今天締結姐姐園，兩園將對動物保育工作有更多的交流和合作。（記者洪美秀攝）

2018-08-31 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園與美國奧克蘭動物園今天在市長林智堅與交通部觀光局副局長陳淑慧見證下，由美國奧克蘭動物園園長Parrott與竹市立動物園園長楊家民共同簽署姐妹園協定。林智堅說，奧克蘭動物園是竹市立動物園第一個國外姐妹園，意義非凡，未來兩園將為提升動物福祉及保育有更深入的交流合作。

林智堅說，新竹市立動物園在很多小朋友的童年扮演重要角色，他擔任市議員就推動動物園復興運動，擔任市長後，更爭取中央經費改善動物園再生計畫，相信明年動物園類棲地改造工程完工後，不僅可讓動物更自在的行動，也能提昇動物園的遊覽環境，讓動物園真正復興，且成為市民和孩子最佳的生命教育場域。

林智堅說，歡迎奧克蘭動物園長Parrott來新竹市，且得到奧克蘭動物園的專業協助，為動物園再生計畫提供寶貴意見，期盼未來兩園持續保持密切交流，為提升動物福祉、教育推廣與保育合作的三大目標繼續努力。

奧克蘭動物園園長Parrott說，竹市立動物園與奧克蘭動物園歷史相近，也是從非常小的動物園開始發展；他很期待雙方後續的深度合作，讓新竹市立動物園成為一座非常棒的教育休閒場所。

交通部觀光局副局長陳淑慧也說，這次觀光局除補助新竹公園與動物園再生計畫亮點工程，也嘗試推動動物園的國際交流合作，期待有更多國內外遊客來竹市動物園，體驗竹市這座具文化特色的美麗城市。

Parrott園長說，奧克蘭動物園位在北加州，擁有近百年歷史，園區面積超過200公頃且擁有700種動物，是美國加州最具規模與代表性的動物園之一，更是個非營利組織，是由民間單位共同支助的動物園，致力於維護瀕危原生動物的保育工作。

楊家民則說，美國與台灣在動物園空間、經費資源、動物種類及數量等條件都大不相同，但動物園間的照顧飼養、行為訓練及動物醫療等基本飼育方式相當類似，希望相互交流學習提升動物的照護能力。

目前動物園正進行再生計劃工程，未來將與新竹公園融合成爲最棒的親子動物公園，動物園再生目標是以提升動物福祉爲主，並打造動物類棲地展場，讓生活在動物園裡的動物都能過得更舒適開心。