壯觀！30台抽水機一起上 「台灣威尼斯」快速抽乾

數十台抽水機在白水湖蓄洪池抽水的壯觀畫面。（蘇銀添提供）

2018-08-30 21:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨遭受嚴重水患，東石鄉掌潭村全村淹水超過150公分，被稱為「台灣威尼斯」；行政院長賴清德8月27日晚上到掌潭村，向村民承諾3天內抽完積水，29日凌晨1點多就抽乾，今天嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添貼出掌潭村旁白水湖第一蓄洪池的照片，一整排的抽水機排排放，場面壯觀，也讓人了解如何在1天半就完成抽乾積水任務。

823大雨造成貴舍排水等溢堤，大水在平地漫流，當地地勢東高西低，逐漸流入在西邊而地勢較低的掌潭村，造成嚴重水患，25日傍晚100多戶200多人強制撤離；各地淹水情形漸退後，水利署及嘉義縣府在掌潭村鄰近區域設置的抽水機就超過30多台，全力抽水。

蘇銀添居住在附近的布袋鎮，也是這次大雨淹水嚴重區域，他今晚貼出白水湖蓄洪池旁設置一整排抽水機的照片，只見抽水機水管一根根插入池中抽排，非常驚人，他在臉書上留言「淹水、治水、迷思、省思」，讓人思考這次水患，能為政府與人民帶來什麼樣的經驗與改變。

嘉義縣府水利處長林谷樺說，掌潭村是當地地勢低處，白水湖蓄洪池旁有大空間可放抽水機，把20多台抽水機設置在該處，不斷將滯洪池的水抽出，滯洪池水位降低，創造比掌潭村更低的空間，村內積水流入後，再抽出，終於快速完成退水；他也說，如果只放幾台效果也不大，感謝中央支援許多抽水機，才能有效排水，這次抽排的經驗也會納入未來改善當地排水的規劃。