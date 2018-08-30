開學日遇午後大雷雨！內壢國中淹到腿肚 學生涉水回家

開學日遇午後大雷雨，內壢國中中庭一片汪洋，家長紛紛進入校園接孩子，再一起涉水回家。（記者李容萍攝）

2018-08-30 18:43

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局今天下午針對桃園市等縣市發布豪雨特報，中壢等地區下午3點左右下起大雷雨，雨勢又大又急，地處低窪的內壢國中中庭和前門、後門進出口一片汪洋，到下午3點40分積水至水腿肚、最深達40公分，直至下午4點50分雨勢稍歇，積水才退。

正當下大雨、也是淹水最嚴重時，適逢開學日放學時間，校方避免全校82班、2400名學生擠在門口發生危險，透過廣播採分年級、分階段放學，並請接送學生的家長直到到教室找人，整個放學時間花了快1個小時才圓滿結束；學生穿著雨衣或撐傘，仍得涉水而過，個個在開學日幾乎全身濕透，模樣狼狽回家。

內壢國中校長林祺文說，創校57年的內壢國中現址，原本是口埤塘，地處內壢地區低窪處，校園四周已興設較大的排水箱涵，但因這場大雨又大又急，校內的排水孔一時無法消化才會造成淹水，位處地下室的音樂專科教室，雖立即以抽水機抽水，教室內的隔音設備因為泡到水受損，開學日遭逢大雨來襲，全校教職員聞水色變、立刻緊急應變，畢竟讓學生都能安全返家最重要。

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開學日遇午後大雷雨，內壢國中中庭一片汪洋。（記者李容萍攝）

開學日遇午後大雷雨，內壢國中中庭一片汪洋，家長紛紛進入校學園接孩子，再一起涉水回家。（記者李容萍攝）