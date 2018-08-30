苗栗動物收容所爆滿 即起暫停捕捉流浪犬貓

苗栗動物收容所已爆滿，所方即起暫停捕捉流浪貓狗。（記者鄭名翔攝）

2018-08-30 18:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）的流浪犬貓數量始終居高不下，認養率排在全國後段班，不僅被苗栗縣審計室提出檢討，目前收容數更爆滿，已超過上限值140隻，被迫即起至9月7日停止捕捉流浪動物。

位於銅鑼鄉後龍溪畔的生態保育教育中心一期工程去年8月啟用後，流浪犬、貓舍幾乎每月皆瀕臨爆滿，根據行政院農業委員會統計，苗縣動物收容認養率約71%，不及全國平均值82%，在22縣市中排名第16。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義表示，所內收容上限數為140隻犬貓，但目前已「爆滿」達145隻，嚴重影響犬貓生存空間，也使所方難以負荷，因此公告暫停捕捉2週，除加強推動多元認養，另也積極幫犬貓結紮及植晶片，與社區居民達共識後讓牠門回歸原地，盼藉此減量消化收容數。

另針對零安樂死實施後爆發的棄養潮，苗縣府也於今年1月通過犬貓收容及處理收費標準，凡飼主不擬繼續飼養須先向收容所登記公告媒合21日，確認收容後每隻收費3000元，並將飼主列入黑名單，終生不得飼養或領養犬貓，另也會增加下鄉認養活動場次，提高認養率。