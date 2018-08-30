速寫美學開展 東山有「藝」思

2018社區藝術巡迴展「速寫美學」今在東山國小開展，展期至9月7日，3位女性藝術創作者以女性藝術家觀點，用速寫方式描繪生活點滴。（記者王涵平攝）

2018-08-30 17:06

〔記者王涵平／台南報導〕2018社區藝術巡迴展「速寫美學」今在東山國小開展，展期至9月7日，3位女性藝術創作者以女性藝術家觀點，用速寫方式描繪生活點滴。

藝術下偏鄉、東山有藝思，文化部所屬國立臺南生活美學館策辦巡迴展，第5站開抵東山區東山國小，今結合東山國小開學辦理開幕式暨速寫體驗活動。東山國小校長曹欽瑋表示，希望讓孩子在新的學期從藝術中開展美麗的新生活。

蔡佩玲、莊麗君及許宸琪等3位女性藝術創作者，每一件作品都是創作者的心情投射與生活記錄，速寫就是一種與日常生活結合的藝術，只要一張紙與一枝筆，隨處可畫，也隨手可畫，沒有太多複雜的理論與技法，只需要對生活的感受與感動。

南市社教樂活美學協會理事長吳燕卿表示，希望偏遠的社區居民與學生，不用到都市也能欣賞到具水準的藝術作品，藝術創作者莊麗君導覽作品，同時辦理設計簡單活潑的DIY教學體驗活動與學生互動，透過「做中學」與「寓教於樂」，讓東山學子領略藝術生活化的意義。

家住東山的吳燕卿說，盡己之力為故鄉提升藝文氣息，由東山國小擔任中心點向鄰近學校擴散。

學童梁竣晧說，畫作的題材看似簡單，但自己就是畫不出那麼漂亮的圖，覺得很厲害。學童童俊霖讚嘆畫家把國外的風景畫出來，令人大開眼界。