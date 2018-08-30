行駛大肚山與西屯355號公車 上下課時段加開班次

2018-08-30 15:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕355號公車於去年開通後，解決大肚山上學童前往西屯區的多所中小學上學問題，但乘坐的學生很多，班次卻少，因此較後站的學生，擠不上公車，上課就遲到，家長頻頻反映，今日是中小學的開學日，公車業者順應民意加開班次，孩子們都順利上課，沒有遲到。

大肚山地處偏僻，公車少，很多大肚、龍井的孩子要到西屯就學，家長只好自己載送，去年開始，交通局協調355號公車行駛大肚山至西屯，讓小朋友可以搭公車上下學，家長可以不用再接送孩子上下學。

不過，355號公車，由遊園南路中蔗路口開始，途經國安社區、宜寧中學、福科國中一直到西苑高中，其路線經過西屯區、龍井區許多人口聚集的社區與多所國高中，因此在尖峰時間，學生族及上班族搭乘的人相當多。

原先公車離峰時間為一小時一班次，僅在上下學等尖峰時段改為20分鐘一班，因為學生多，班次少，在路線後站等的學生就因公車載滿人就上不了車，又以東海里最為嚴重。

許多家長反映每當學生準時出門，卻因東海里為較後段的站牌，導致公車往往滿載而無法順利搭上車，而下一班車還要再等20分鐘，因此往往遲到，否則就要提早出門，搶搭更早的公車。

很多家長向議長林士昌、市議員陳世凱與東海里里長陳玉華反映，在多次與交通局、公車業者協調，業者終於同意在今天加開班次，在上下課時間由20分鐘改為10分鐘一班，解決學童上學搭不到車的問題。

陳世凱與陳玉華今天到場關心公車業者發車情形，陳世凱表示，當前一班客滿，學生的確無法全數上車搭乘，加班車來後，學生順利上車，孩子終於可以準時到學校。

陳玉華指出，許多媽媽們常心急地告訴她，小孩上學時又因為沒搭到公車而遲到了，感謝議員的幫助及公車業者配合，讓東海里的學童不再因為公車路線關係需要提早起床了。