醫訊》創全國之先 柳營奇美醫院開辦「癌症哲學門診」

柳營奇美醫院首創全國之先，柳營奇美醫院血液腫瘤科特聘教授曹朝榮開辦「癌症哲學門診」，給予患者與家屬心靈的支援，找回生活的希望與動力。 （記者王涵平攝）

2018-08-30 12:25

〔記者王涵平／台南報導〕「為什麼是我?」柳營奇美醫院首創全國之先，開辦「癌症哲學門診」，透過面對面接觸，給予患者與家屬心靈的支援，找回生活的希望與動力。

柳營奇美醫院血液腫瘤科特聘教授曹朝榮表示，癌症哲學門診是2008年日本順天堂大學醫學院教授樋野興夫首創，除日本各大醫院效尤，迄今全國各地已有140處跟進成立，或稱癌症醫療咖啡館，自己照顧癌症病人30多年，受到樋野興夫的啟發，決定在台灣開辦癌症哲學門診。

他說，柳奇癌症哲學門診開辦半年以來，已有27位接受服務，對患者與家屬在醫療過程的不解、疑惑、誤解，傾聽心聲，排除阻礙，讓患者與家屬過如常生活。例如有鼻咽癌患者聽友人說罹病5年後，第6年會復發，頓時心中很恐慌，經門診後才釋懷。

癌症哲學門診的特色，包括不收費、需事先預約。不提供醫療諮詢或第二專家諮詢，也沒有醫療處方簽。與每一位癌症病人一起打造「生活哲學處方簽」。透過對話來滋長面對難過、茫然、害怕時的勇氣和力量。不限柳奇的患者，看診時間為每週五上午。

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