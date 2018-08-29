醫病》嬰兒長疹子不擦藥擦乳液 愈擦愈嚴重

醫師林軼群提醒，小朋友皮膚有問題時可先就醫，不要亂塗乳液或偏方。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-29 23:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寶寶長紅疹，很多家長擔心藥膏傷身，只狂抹乳液，皮膚科醫師提醒，擦乳液反而悶住皮膚，愈擦愈嚴重，甚至感染、過敏，仍要擦藥膏才能有效治療改善，成份雖含類固醇或抗生素，但屬弱效，且擦在臉上劑量少，只要正確使用，不要過量，不會傷身，一週內就能改善。

杏倫皮膚科診所院長林軼群指出，寶寶長紅疹原因多不同原因有不同處置，如口水疹、尿布疹、痱子等都很常見，如果只擦乳液，很容易悶住皮膚不透氣，尤其現在很多新產品講究有類似矽膜可隔絕和保謢作用，結果愈擦愈惡化，疹子更紅、更多，出現流組織液、化膿，甚至寶寶已發燒、哭鬧、食欲不振才來就醫。

林軼群說，很多家長不清楚藥膏成份與特性，產生恐懼感，看到寶寶長疹子，就先擦嬰兒乳液、保濕霜，甚至還用蘆薈、母奶、麻油等，但其實並不正確，嚴重濕疹、蚊蟲咬傷都不會改善，而且寶寶皮膚細緻、抵抗力差、表達力不足，疹子可能加速惡化，或是其他疾病引起出疹，像腸病毒、水痘等，都要當心。

常見有寶寶原本是輕微的口水疹、濕疹，但家長一直抹乳液，結果範圍擴大、變紅又流組織液，就醫時發現已經細菌感染，且對該乳液過敏；也有小朋友被蚊蟲叮咬，家長在皮膚上塗涼涼膏又推又揉，結果傷口起水泡，已經感染。

林軼群建議，寶寶長疹子，家長不清狀況就應先就醫處置，但如果症狀輕微、不方便就醫，或許可抹乳液，如未改善，就應停止並就醫，經醫師確診開立外用藥膏使用，一週內就能好轉甚至痊癒，不要亂用來路不明藥膏或病急亂投醫，應遵循醫囑配合，才不會加重問題。

林軼群提醒，乳液等保濕產品，平常可保養皮膚，但要慎選，塗抹後觀察有無過敏，如如發紅、脫屑、起疹子，就要停止。