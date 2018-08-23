醫病》嬰兒嚴重嘔吐、身高停滯 「幽門蹼」阻擋固態食物

2018-08-23 21:52

〔記者邱書昱／新北報導〕嬰兒出現嚴重嘔吐、身高停滯增長要當心！翔翔出生開始，喝奶速度就很慢，5個月大後吃副食品，每吃必吐，到了1歲吃固體食物時，吃進不久就全吐出來。前往慈濟醫院檢查後發現，竟然是胃幽門處的蹼狀構造，阻礙食物送往小腸的通道，最後經過切除，恢復正常飲食、體重也漸漸增加。

兒童腸胃科醫師李致任表示，「幽門蹼」是先天性疾病，發生率不高，約百萬分之一，正常情況下，食物從嘴巴進入食道後會到胃裡進行消化，然後再經過胃幽門進入十二指腸，這個食物通道若有狹窄、阻塞或逆流狀況，就可能出現嘔吐症狀。

李致任說，「幽門蹼」的開口越小，患者症狀就越嚴重，翔翔的幽門蹼開口只有2到4毫米 （mm），並未造成腸道完全閉鎖，液體仍能通過，家長才會到吃固體食物階段發現異狀，不過治療方式很單純，當確診為幽門蹼造成的腸阻塞，立即以手術將幽門蹼切除即可，臨床顯示預後狀況良好。

許多嬰兒都會溢吐奶，大部分為生理性逆流，李致任指出，約有70％健康的嬰兒有生理性的逆流，這些嬰兒之中95％在一歲左右就會自己改善。

不過，李致任提醒，寶寶出現像是嘔吐物有墨綠色膽汁或血跡、頻繁用力嘔吐、拒絕進食、嘴唇乾裂或尿液減少等脫水的症狀、身高增長緩慢或停止，則可能是較嚴重疾病因素引起的嘔吐，建議盡速找專業小兒腸胃科醫師診治。