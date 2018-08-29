強降雨釀鶯歌路段淹水 民眾抱怨機車排氣管恐泡水

鶯歌區的尖山路101巷10號位處低窪，加上排水系統問題，強降雨都會造成淹水。（民眾提供）

2018-08-29 19:17

〔記者邱書昱／新北報導〕受到熱帶低氣壓影響，連日來的強降雨造成新北市鶯歌區部分路段淹水，民眾抱怨路邊機車排氣管都快要進水，新北市議員蘇有仁和議員參選人蘇泓欽今天邀集水利局會勘，希望能夠解決暴雨釀成的水災。

蘇泓欽指出，鶯歌區鶯桃路413巷到永和街路段，單、雙號高低落差，雖然兩側都有側溝卻沒有下水道，因此若遇到強降雨就會開始淹水，另外，鶯歌區的尖山路101巷10號位處低窪，加上排水系統問題，中後段的排水容量不夠，災情最為嚴重，希望能夠開闢導引、加強排水。

在鶯桃路雙號上班黃小姐表示，雨勢大的話通常都會看到水淹上對面便利超商殘障階梯，一旁的機車排氣管隨時都有可能泡水。

對此，新北市水利局雨水下水道工程科科長王忠賢指出，鶯桃路的局部積水，已經在永和路增設箱涵的連接管和集水井，現在問題不是側溝容量不足，而是在於側溝不順。

王忠賢說，部分屋主會加設汽車坡道或蓋住，雨水沖走垃圾、落葉後，這樣就會影響排水，因此建議住戶將斜坡移開便能解決，目前前段道路正在捷運施作工程，車道縮減、人行道和側溝也會移位，完工後便能恢復原狀，屆時會評估如果側溝排水量不足就會要求擴大。

至於尖山路的問題，王忠賢表示，因為屬於私地無法前往勘查，現階段先進行清淤通暢，之後會請區公所派員評估，若有發現瓶頸會再進行打通作業。