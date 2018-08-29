集愛工坊中秋月餅促銷 府會雙首長現身支持

2018-08-29 21:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋節將屆！澎湖縣慢飛天使服務協會附設集愛工坊，繼魔豆小舖後，也推出中秋愛心伴手禮，今日舉辦「中秋集愛 天使起飛」產品推廣及促銷活動，縣長陳光復及議長劉陳昭玲現身支持，並拋磚引玉率先訂購。

陳光復表示，慢飛天使服務協會成立集愛工坊照顧許多身障朋友，在理事長、總幹事及志工陪伴下快樂成長，習得一身好手藝，希望社會大眾給予他們多一點鼓勵，將愛心化為行動，投入認購行列，為他們加油打氣，也讓身心障礙者有更多工作機會。 劉陳昭玲則將慢飛天使當成心中肉，願意與縣府合作永遠支持。

促銷活動在身心障礙福利服務中心舉行，參加貴賓還包括有社會處長蘇啟昌、慢飛天使服務協會理事長許惠芝、縣長參選人鄭清發、吳政隆等人到場參與，共襄盛舉。活動由慢飛天使帶來用心練習表演揭開序幕，並發表中秋月餅伴手禮禮盒，現場除提供藜麥鳳梨酥、藜麥蔓越莓冬瓜酥、綜合堅果塔免費品嘗試吃與訂購，今年也推出新產品，結合時下流行髒髒包元素及秋節蛋黃酥，研發成「髒髒蛋黃酥」，希望帶給民眾顛覆味蕾的新選擇。

此次「中秋集愛 天使起飛」所促銷的產品都是由天使學員新鮮現做，採用進口奶油，頂級餡料，不添加香精、色素、防腐劑等，讓大家吃得健康、吃得安心，歡迎社會大眾踴躍訂購，為天使們加油、集愛。地址：馬公市大勇街20號（農會超市旁），服務電話：926-9855。