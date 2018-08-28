桃園大雨特報樹倒、路積水 石門水庫蓄水率破9成

石門水庫集水區連日降雨，水位上升、蓄水率破9成。（記者李容萍攝）

2018-08-28 22:17

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局今日下午針對桃園市發布大雨特報，除石門有較大累積降雨，復興、龍潭、大溪、楊梅、平鎮、龜山等區出現較大雷雨訊號，水利署也發布復興區為淹水一級警戒、大溪區為淹水二級警戒，所幸大雨一陣一陣下，雨勢未達成立應變中心標準、未傳出淹水災情，不過看到南台灣的淹水災情，應變中心人員聞水色變、仍不敢大意密切關注雨勢。

據水利署復興觀測站今日下午的時雨量最高達71.5毫米，大溪站的時雨量曾達53.5毫米，復興區的高義、義盛、三光、華陵等里和台7線，以及大溪區瑞源、南興、仁善、仁愛等里及崁津部落均屬易淹水村里及道路，大溪區新峰里、台7線十公里處下午4時許就有1棵路樹樹枝倒下，一度採單線通行管制，經工程人員移除後恢復雙線通車。

倒是因23日起的持續降雨挹注，石門水庫集水區累計雨量超過125毫米，大壩水位回升超過2公尺，迄今晚9時大壩水位持續上升242.65公尺、蓄水率逾9成。

另外，桃園區春日路、三民路附近，因今日下午的急時大雨，造成路面積水，所幸雨勢歇緩，積水情形很快就退去，並未影響車輛通行。

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