中市文心捷運快線公車 29日上路前3天免費

800路「捷運快線公車」29日上路，在文心路僅停靠捷運沿線各站點。（中市府提供）

2018-08-28 21:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線今年底試運轉，台中市政府交通局為讓市民提早熟悉捷運站名，推出800路「捷運快線公車」，在文心路僅停靠捷運沿線各站點，明天上路、前3天免費搭乘。花博結束後，將改用電動公車行駛，落實綠色交通精神。

交通局長王義川表示，800路捷運快線公車從捷運松竹站至捷運台中高鐵站，在文心路上僅停靠未來的捷運站，站位名稱前面會冠上「捷運」兩字，讓市民先熟悉各捷運站位置及站名。花博結束後，改以電動公車行駛，讓文心路廊再添一條全電動公車路線。

王義川說，800路由中鹿客運經營，8月29日通車，通車前3天提供免費搭乘，頭班車5時40分，末班車23時，尖峰班距10至15分鐘，站位規劃以「跳蛙式」概念設計，可服務捷運站附近的四維國小、重慶國小、立人國中、文華高中、大新國小、永春國小、中山醫大等，便利教師與學生通勤。

800路捷運快線公車沿途停靠：捷運松竹站、捷運四維國小站、捷運崇德文心站、捷運中清文心站、捷運文華高中站、捷運櫻花文心站、捷運台中市政府站、捷運水安站、捷運文心森林公園站、捷運南屯站、捷運豐樂公園站、捷運大慶站、捷運九張犁站、捷運九德站、捷運烏日站、捷運台中高鐵站等站。

交通局指出，過去曾有85路公車從東山路方向，經文心路到台中高鐵站，但站站停靠，行駛時間較長，搭乘率偏低。業者後來申請不再行駛到高鐵站，並延伸另一端往太平地區提供服務，導致北屯區民眾到台中高鐵站，須耗費較多時間轉乘。

在文心捷運快線公車上路後，將比之前的85路公車節省約20分鐘，可更快速抵達大慶火車站、台中高鐵站等重要交通樞紐，提供無縫轉乘的複合式公共運輸服務。