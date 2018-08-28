串連大里、南區60年 南門橋斥資1.7億改建

連接大里、南區跨越旱溪的南門橋，台中市長林佳龍今天宣布將斥資1.7億改建為景觀橋。（記者陳建志攝）

2018-08-28 20:58

〔記者陳建志／台中報導〕連接大里和南區的南門橋，1958年興建至今已經一甲子，因橋梁老舊加上寬度僅14米多不敷使用，市府在中央補助下，決定斥資1.7億進行改建，並一併將連接的道路拓寬為20米，市長林佳龍今天前往大里、南區向民眾宣布，新橋將在明年動工，工期為1年，將一併規劃親水環境，讓新橋成為兩區新地標。

台中市長林佳龍今天表示，連接大里、南區的南門橋，最早是日治時代興建的吊橋，1958年改建為混凝土橋後，成為大里、霧峰往來台中市區重要的交通動脈，但興建至今已60年，雖安全無虞，但橋寬僅14.4公尺，已經不敷使用。

林佳龍今天前往南區和大里向民眾宣布南門橋將改建的消息，還特別從南區走過南門橋抵達大里，包括東南區市議員鄭功進、邱素貞，大里、霧峰區市議員李天生、張芬郁、張滄沂、南區南門里長邱鴻章、大里祥興里長黃春海、大明里長黃顯堂和多位市議員參選人都出席。

林佳龍表示，大里祥興里長黃春海、南區南門里長邱鴻章，一再爭取南門橋改建，為此爭取到中央補助1億1千多萬，共斥資1.7億進行南門橋改建，未來新橋除了交通運輸功能，還將結合文化、水利，營造親水環境，並有燈光造景，讓新的景觀橋成為兩區的新地標。

林佳龍並強調，縣市合併最大挑戰是「都市縫合」，上任後積極縮短橋梁、河川兩側，過去因屬於不同行政區而出現的景觀落差，南門橋改建就是重要一步。

市府建設局則表示，此次改建從大里中興路2段822巷口到南區七中路口，包括橋梁、道路都將拓寬為20米，今年將完成橋梁設計，明年將發包興建，工期為1年，施工期間南門橋封閉，由大里往南區民眾可提前在大智路右轉，再接喬城路過旱溪，由南區要往大里的民眾，則可改走明德街、大智路，繞路的距離約0.6到1公里。

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