泰山森林書屋啟用 「原」味十足的人文新據點

泰山森林書屋位於新北市泰山區的辭修公園內，樹木圍繞四周，環境靜謐。（記者葉冠妤攝）

2018-08-28 23:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市泰山森林書屋今天啟用！隱身泰山辭修公園的森林書屋，四周樹林圍繞，內部則有兒童繪本、親子共讀、文化體驗及影音區，最特別的寶藏則是有許多原住民故事繪本，可透過受過專業訓練的說書人傳講，讓更多孩子認識台灣原住民文化。

新北市長朱立倫今天化身說故事爸爸，穿著書屋圍裙、述說著阿美族情人袋的繪本故事，還跟耆老請益阿美族族語。朱立倫表示，新北市近年最大特色就是成功地讓圖書館煥然一新，市轄學校224座圖書館及各地方64座圖書館都極具創意，尤其全天候24小時的市立圖書館更是知名，也歡迎爸爸媽媽帶孩童到「泰山森林書屋」一起閱讀，用族語說故事，促進親子情感、拓展視野、傳承族語。

新北市原住民族行政局表示，籌建「泰山森林書屋」期間，也培育說故事人才，完成培訓課程的學員未來將進駐「泰山森林書屋」，擔任故事媽媽、故事爸爸。周一至周五採預約制，接受幼兒園、學校、機關及民間團體預約並安排說故事活動，周六、日則自由入場，民眾也可透過「泰山森林書屋」臉書專頁報名參加在周六、日安排的職人說故事、講座及文化體驗等活動。