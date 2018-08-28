疫病》台中登革熱1週20例 疾管署南下開防疫會議

2018-08-28 18:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情嚴峻，大里開心農場造成18人感染，恐持續增加，疾病管制署長周志浩及蟲媒防治專家今天與市長林佳龍開防疫會議，以開心農場半徑一公里區域，從外向內噴藥滅蚊子，再以各區病例住家周遭加強消毒，緊急購置3000個快篩試劑到各區衛生所或醫療院所，下午就到貨。

目前台中市全市均為登革熱高風險區域，衛生局代理局長陳南松提醒，所有市民均應配合防疫措施，大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，應儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市本土型登革熱確診病例20人，其中18人都曾到過大里區東昇里開心農場或附近而感染，目前仍有10幾名疑似病例仍在檢驗中，市府持續展開滅蚊大作戰，周志浩指出，防治登革熱的兩大關鍵就是「迅速」與「落實」，不只政府動員，民眾參與更是重要，唯有執行徹底才能斷絕孳生源。

台中市從昨天起要在3天內完成開心農場半徑1公里區域噴藥滅蚊，接著到確診病例在各區的住家範圍50公尺內加強噴藥消毒，現在也掌握農場承租232戶，日日關懷關追蹤健康情形，若有不舒服者即立刻檢查。

與會的國家蚊媒傳染病防治研究中心首席陳錦生教授說，這次登革熱的病媒蚊是「白線斑蚊」，大多在戶外活動，孳生源廣，可能躲在樹洞、帆布甚至在廢棄物內，與室內常見的「埃及斑蚊」不同，也呼籲相關孳清人員小心受到感染。

主持會議的林佳龍指出，目前已動員人力2萬2000多人次，清除孳生源有5萬7000多個，尤其開學在即，師生一起動起來清除校園積水容器；傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬提醒，廢輪胎積水不易倒出，建議多檢查並予以粉碎。

陳南松提醒，民眾若於最近1個月內曾去過「開心農場」及內新市場，請進行14天的自主健康管理，期間內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報。