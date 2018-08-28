86部車泡水、災損逾4700萬 華醫校園清理完成

豪雨期間，校園淹水最深120公分。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-08-28 16:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕823豪雨期間，三爺溪暴漲，緊鄰的中華醫事科大嚴重淹水，86部車子，以及教學設備等「泡湯」，損失逾4700萬元，連日來，校方已完成環境清理，國軍化學兵今天也協助消毒，暑假結束前，全部回復正常。

代理市長李孟諺今天下午專程到中華醫大視察，瞭解當時的淹水災情，以及校園的復建進度，並感謝39化學兵群協助消毒，慰勉軍方的辛勞。

39化學兵群調派20名人力，今天一早就到華醫消毒，傍晚前可完成相關作業。

李孟諺說，華醫的位置，正好是三爺溪的瓶頸段，一旦水位暴漲、氾濫成災，校園首當其衝，已提出整治計畫，包含河道的拓寬與浚深，甚至不排除進行堤岸的應急加高工程，全力防護。

華醫校長曾信超表示，823豪雨時，淹水最深120公分，由於洪患來得太突然，教職員的車子來不及撤離，共86部受災，連同教學設備，共損失4700萬元。

曾信超指出，翌日積水消退後，立刻動員復建，目前已完成環境的清理，化學兵消毒後，校園就全部恢復原貌，一切正常運作。

823豪雨時，華醫校園嚴重積淹，車輛泡水。（記者吳俊鋒翻攝）

華醫校長曾信超（左2）報告當時淹水狀況。（記者吳俊鋒攝）

國軍化學兵前往中華醫事科大，協助校園消毒。（記者吳俊鋒攝）