開心農場不開心！台中增5例登革熱 全去種過菜

台中市再傳新增５例登革熱感染個案，市府再度前往熱區消毒。（圖：台中市府提供）

2018-08-27 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市登革熱疫再增5例新增病例，均是曾前往大里區「開心農場」種菜民眾，有4人住院治療中；台中市衛生局指出，全市累計共20例本土登革熱感染病例，有18件屬於開心農場的群聚感染個案，籲若近來曾有去過當地活動、出現身體不適者，請儘速就醫並告知醫師曾前往疫情熱區，以利快速診斷治療。

衛生局指出，台中市近來送出36例檢體送檢，經疾管署確認有20例為確診病例，今日新增5例登革熱感染個案，5人皆與大里區「開心農場」及內新市場相關，群聚事件目前累計18例；衛生局指出，20例個案目前還有13人住院中，出院者則須另進行14天的居家自主健康管理；至於個案相關接觸者目前則無異樣。

台中市今日再度與疾病管制署共同進行區塊化學防治，以大里區開心農場為圓心、周遭道路及天然屏障為界，進行農園、街道、水溝、防火巷等戶外大規模環境噴藥；鄰近的太平、東區、南區也同步進行「孳清導師訓練計畫」，全面防堵登革熱疫情擴散。

衛生局再度呼籲民眾，近日大雨未斷，家中及住家附近若有積水容器，務必把積水倒掉，並清刷乾淨，避免蟲卵未除根。

衛生局另呼籲，若於最近1個月內曾去大里區開心農場及內新市場相關地區者，請進行14天的自主健康管理，期間內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報。

此外，衛生局表示，為加強病媒蚊孳生源清除，除在大里區進行區塊化學防治，也同步在大里、太平、東區、南區推動「孳清導師訓練計畫」，共安排10場次，由疾管署派具有豐富清除孳生源經驗的防疫人員，實地教學帶領市府衛生局、衛生所人員、學校校長、及區公所里幹事、里鄰長、里志工隊參與學習，並成為孳清專家擴大防疫量能。