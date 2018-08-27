台中市水利局出動大型抽水機 支援台南、嘉義兩地救災

2018-08-27 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕近日大雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府持續支援大型抽水機救災，繼昨日支援台南市8台，今天上午再支援嘉義縣3台。水利局表示，氣象預報豪雨威脅仍在，台中配備各型抽水機248台、72處裝設雨量筒、水位機、攝影機等設施的水位站，加上各區抽水站持續完工啟用，做好排洪準備，讓台中持續發揮「海綿城市」能量。

台南水患嚴重，水利局昨先調度8部12英吋大型抽水機前往台南市北門區救災，因嘉義沿海地區目前也是積水未退，經濟部水利署防災中心昨晚再請市府支援抽水機，協助排除淹水。水利局盤點台中市可動員抽水能量及預佈所需台數，今早11點多派遣8位人員、3輛吊卡車及1輛機動車，載運3台大型12英吋抽水機抵達嘉義縣東石鄉，立即展開支援抽水作業，總計目前台中市共出動11台大型抽水機支援南部救災。

水利局表示，市長林佳龍上任後，以治水防洪、強化災害防救能量為首要施政項目之一。104年動用第二預備金購買49台抽水機，其中大型9台、中型10台、小型30台，目前全市各型抽水機共248台。

過去3年多來，市府也陸續新設霧峰車籠埤、烏日湖日及光明3座抽水站，一小時可抽1億1376萬公升水量，相當於60座標準游泳池水量，以因應豪大雨來襲時可能發生的各種狀況。

此外，為強化水情即時監測預警能力，全市也建置72處水位站，透過包含雨量筒、水位機、攝影機等設施，同步回傳「水利局防災資訊系統」及「台中水情」APP，讓市民隨時可查詢相關資訊，以利自主防災，保障生命及財產安全。