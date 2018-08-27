燦笑問有單賣珍珠？ 手搖店員：有台產珍珠、沒「丹麥」...

2018-08-27 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生很愛吃手搖飲料店的珍珠，跑到飲料店想問問能不能單買，沒想到店員的回答讓她好囧。

這名女大生在網路論壇「Dcard」發文表示，「因為真的太愛迷克夏的珍珠了，剛剛就跑去想說碰碰運氣看能不能只買珍珠」，她帶著笑容詢問店員，「請問有單賣珍珠嗎？」店員不清楚她的意思，她露出燦爛笑容又重複說了一次，「額…我們珍珠都是台灣的耶！」店員尷尬地回應讓原PO超囧，原PO最後笑說，「好的，不管是丹麥珍珠還是台灣珍珠，我最終都沒買到」。

網友看完紛紛笑翻，「這個後勁好強哈哈哈」、「乾笑死哈哈哈哈哈，跟原po一樣想吃一整杯的珍珠！」、「店員：奧客我見多了，這種的我第一次見到」、「去迷客夏工作就可以單買珍珠了，我在迷客夏打工」。

貼文也引出不少有類似遭遇的網友，「我之前也在郵局聽到有人問有沒有單賣信封，然後郵局人員好像也誤會了」、「我：請問有麥茶嗎？店員：有！我們有賣茶。我：那我要一杯 微糖微冰。店員：那請問要什麼茶」、「我同事去全x買香跟零食，我同事找了一圈沒看到香，就問工作人員說『請問有賣香嗎？』工作人員說在2樓，於是他又去2樓繞了一圈又沒看到，只好再問一次工作人員，工作人員索性帶他去 來到了飲料區，『在這裡呀！』我同事一個爆笑『是香，不是麥香』」。