科技公司徵才限女性罰30萬 幼稚園生理假扣薪罰2萬

2018-08-27 13:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府勞工局今公布3家違反《性別工作平等法》事業單位，包含翔紀科技有限公司招募行政助理，電話回覆限女性、拒絕男子求職，勞工局重罰30萬元；另2家廠商各因扣生理假薪水，以及終止育嬰假留職停薪勞工的契約，各罰2萬元。

勞工局調查，翔紀科技有限公司招募行政助理，卻電話回覆限女性，拒絕男性求職人，並辯稱係因考量女性細心度較佳，經對照職缺內容，並無限制女性的合理性及必要性，市府決定依法裁罰30萬元。

此外，台灣橫河公司對於申請育嬰留職停薪的勞工，未經主管機關同意，直接終止該名員工的勞動契約，違反應讓勞工回復原工作規定。

私立新莊幼兒園對女員工申請勞工生理假，竟扣1天全薪，還註記曠職，勞工局對2家事業單祭罰，並依法公布資方及罰款金額，勞工局表示違反《性別工作平等法》規定，將被處2萬至150萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

勞工局長李煥熏表示，為保障國民就業機會平等，雇主不得以「與從事工作無關之因素」，例如性別、年齡等限制而給予差別對待；雇主也應加強內部人事教育訓練，假如是代表事業主處理有關勞工事務者，按《性別工作平等法》規定，仍視同雇主角色。

李煥熏強調，《性別工作平等法》除了「禁止性別歧視」，也明訂「性別平等措施之促進」，包括「產假、陪產假、安胎休養及育嬰留職停薪」等，雇主對於申請者應不得拒絕，尤其對於申請育嬰留停期滿的勞工，應回復原本工作，勞工局諮詢專線：07-8124613分機430