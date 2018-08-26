晚間各地降雨趨強 明全台有雨、中南部留意豪雨

今（26）天入夜後各地受西南氣流影響，降雨機率提高，明（27）天全台有短暫陣雨或大雨，其中中南部留意豪雨，預計這波雨勢要到29日才會緩和，外出記得攜帶雨具備用。（資料照）

2018-08-26 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）天白天全台雨勢緩和，各界湧入淹水重災區救援，但入夜後各地受西南氣流影響，降雨機率提高，明（27）天全台有短暫陣雨或大雨，中南部則要留意豪雨，預計雨勢要到29日才會緩和，外出記得攜帶雨具備用。

中央氣象局預報，今晚起受西南氣流影響，天氣不穩，全台有局部陣雨或大雨，中南部則要留意豪雨，其中南部部分地區會出現大豪雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具，若前往山區隨時注意路況、土石坍方；低窪低區慎防降雨帶來的洪水。「天氣風險公司」預報，這波雨勢集中在27、28日，29日後降雨才會逐漸緩和。

氣溫方面，明天中南部、台東地區受降雨影響，氣溫舒適，高溫約26至28度，北部、宜蘭及花蓮地區較為悶熱，溫度約30、31度。各地早晚低溫約23至27度。

紫外線方面，明天中彰投、雲嘉南、高屏、台東地區為中量級，其餘地區為高量級，外出超過30分鐘恐曬傷，提醒民眾外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。

空品方面，明天受西南風及降雨影響，全台空氣品質較佳，北部及金門地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖及澎湖地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，今晚至明天清晨全台及澎湖沿海空曠地區將有9至10級強陣風及長浪發生，前往海邊活動或交通往返留意安全。

明天中南部、台東地區受降雨影響，氣溫舒適，高溫約26至28度，北部、宜蘭及花蓮地區較為悶熱，溫度約30、31度。（圖擷取自中央氣象局）

明天中彰投、雲嘉南、高屏、台東地區為中量級，其餘地區為高量級，外出超過30分鐘恐曬傷，提醒民眾外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。（圖擷取自中央氣象局）