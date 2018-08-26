天數縮短、人潮卻變多 水里玩水節將擴大遊憩區

水里玩水節日前風光落幕，雖然天數縮短，但整體門票收入、人潮效益等，都比上一次高。（資料照，記者劉濱銓攝）

2018-08-26 20:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕為期12天，一共6個週末的水里玩水節，日前風光落幕，今年雖然活動天數比前年16天還短（去年停辦），但人潮卻是成長，主辦單位水里鄉公所表示，去年活動停辦，但仍持續優化玩水節親水公園場地，才使得今年活動獲得不錯口碑，明年則會擴大遊憩範圍，增設沙坑、泡腳池等，盼讓玩水節活動能更加多元。

公所表示，前年玩水節一樣在暑假舉辦，並增加非假日的活動日，天數一共16天，惟活動結束後進行檢討，卻發現玩水節在進入尾聲時，人潮都會下降，今年才調整活動日期，並改成在暑假中期登場，前後共12天，比前年少4天。

近期完成活動統計，光是門票收入就有148萬元，勝過前年的130多萬元，總計整體入園超過6萬人次，比上次略增，活動天數雖比以往短，但整體效益卻沒比較差，日後將會朝集中、重點式的型態舉辦玩水節活動。

另外，明年玩水節也將會擴大活動範圍，除在親水公園旁設置沙坑區、遮陽網，也會把遊憩動線拉到水里溪對岸的景觀區，並新增泡腳池，讓遊客透過景觀橋梁水雲橋的串聯前往對岸，除能在橋上欣賞水岸風光，還有街頭藝人表演等，藉此打造更豐富的遊憩園區，提升玩水節觀光內涵。