南市農損初估8400萬 明起至9月4日受理申請災害救助

台南市動物防疫保護處和國軍一同協助受災養畜禽戶進行死畜禽清運和消毒。（記者楊金城攝）

2018-08-25 22:08

〔記者楊金城／台南報導〕台南市0823豪雨農漁牧災損金額今天急速累計近8400萬元，估計災損還會擴大，台南市已被農委會公告為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災農民明天起至9月4日持相關證件向區公所提出申請。

立委葉宜津今天並邀請農委會主委林聰賢到後壁區竹新里勘查淹水田區，指示目前稻秧還在成長階段，農政單位針對淹水田區福壽螺滋生恐會食用秧苗導致產量減少應進行防治。

這次南市畜量減少禽損失嚴重，農業局至今下午統計全市受災場91場、損失家畜禽74萬隻，其中雞淹死近70萬隻，鴨3.2萬隻，災損金額約4580萬多元。

台南市動物防疫保護處動員並有國軍協助受災養畜禽戶進行死畜禽清運工和消毒，以防疫病發生。部分積水未退的的畜禽場待積水消退即可進行清運。

南市農業災損被害面積則有127公頃，損害程度14%，損失金額約326萬多元，災損作物為西瓜、鳳梨、洋香瓜、木瓜、蘆筍。

養殖漁業災損有官田、六甲、佳里、將軍、七股、下營、學甲及北門等8個公所提報，安南及麻豆區因魚塭區道路淹水未退，尚未勘災彙整，今統計被害面積計418公頃，損害重量計976.8公噸，災損金額計3446萬多元，主要因淹水造成虱目魚、吳郭魚、泥鰍、烏魚及石斑等養殖魚類流失。