太平樹孝路頻破管惹怨 水公司將全面汰換

2018-08-25 17:31

〔記者陳建志／台中報導〕太平區樹孝路靠近中山路口的路段，昨天上午民眾發現地面滲水，並造成約30公尺長的路面龜裂下陷，自來水公司獲報到場處理，確認是下方的水管破管漏水，經緊急搶修已在昨晚修復，昨天並進行路面重鋪，不過民眾抱怨，附近路段去年至今已破管3、4次，不但用水受影響，也影響通行安全，希望水公司徹底解決。

太平區樹孝路靠近中山路3段路口附近，昨天清晨7點多，有民眾發現路面滲水，附近柏油路面因下方路基淘空，出現約30公尺長的下陷，懷疑又是自來水管破管漏水，自來水公司獲報請包商到場察看，確認是自來水管破管。

包商從昨天10點左右開挖搶修，直到昨晚約10點左右才修復恢復供水，因昨天下雨無法鋪設柏油，今天上午緊急進行路面重鋪作業。

不過附近民眾抱怨，樹孝路去年至今附近路段因自來水破管就有3、4次，不但路面下陷破損，還因此停水，因實在太頻繁，懷疑水管過於老舊，要求應將樹孝路的自來水管全面進行汰舊換新。

自來水公司台中給水廠長蘇怡昌表示，太平樹孝路下方水管埋設已20多年，且是塑膠管，因該路段車流量大，長期碾壓下，造成水管容易破損漏水，去年底就已完成該路段汰舊換新的設計規劃，預計將樹孝路從中山路3段到育賢路間，全長約1公里的兩側管線都汰換，除將原來的塑膠管更換為耐壓的鑄鐵管，口徑也增大為30公分，目前已從北段的育賢路往中山路方向施工，屆時將可解決樹孝路頻繁破管漏水的問題。