紀錄片導演李孟哲影像回顧展 10部作品緬懷生命歷程

2018-08-25 18:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕紀錄片導演李孟哲上月因腦溢血猝逝，為緬懷他的一生，友人在嘉義文創園區舉辦「李孟哲影像回顧展」，展示連結李孟哲生命歷程的10部作品，同時邀影像界人士座談緬懷，今天下午，嘉義市長涂醒哲到場表達對李的尊敬與不捨，感謝李對嘉義耕耘社造多年的貢獻。

涂醒哲說，嘉義市優秀導演李孟哲突然離世，讓人驚訝又不捨。李是理念型的人，從事導演工作就如韓愈所說的文以載道般，以紀錄影像方式載道，並非僅是拍攝帶給人娛樂的影片，而是用影像來說話，說出對台灣的熱愛，對環境的保護，以及對民主的堅持，可以說是藝術家，亦是社會的改革家，感謝李的友人共同籌畫紀念影展，用這樣的方式來紀念他。

友人為李孟哲舉辦「李孟哲影像回顧展」，安排他的10部作品，共分為3個單元：「家園」、「影像實驗創新」、「公民行動」，包括他在1989年到2000年間的5部個人創作，《我們的外婆家與外婆》、《1992-419 總統直選MTV》、《記錄與真實》、《家國之外》、《南之島之男之島》。

另外5部則有他與友人合作的作品，包括與羅興階導演合作《朱教授老闆的暑假作業 板橋嘉隆成衣廠女工抗爭紀實》、《糞土或黃金 台南縣芒果豐收賤售記事》，與林泰州導演合作的《失序的序列》;與黃玉珊導演合作的《方塊間的風景》及1990年由黃庭輔導演、李孟哲演出，紀錄李孟哲青年時期身影的《碗》。

李孟哲回顧影像展於8月23至25日舉行，因中南部豪大雨來襲，8月24日暫停播放，改至8月26日放映，相關訊息可查詢「李孟哲影像回顧展粉絲專頁」（https://goo.gl/KmtvgF）。