嘉義台南部分地區24小時雨量 200年才出現一次！

2018-08-24 20:25

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會水保局土石流防災中心今（24）日下午6點半發布土石流警戒預報，紅色警戒增為289條。值得注意的是，嘉義縣和台南市部分紅色警戒地區，24小時的累積雨量已達50年甚至200年才會出現一次的程度，發生災害幾乎是難以避免。

最新的土石流警戒預報，新增了南投縣竹山鎮瑞竹里2條土石流潛勢溪流列為紅色警戒，總數達289條。

24小時累積雨量達200年才會出現一次的地區包括嘉義縣大埔鄉永樂村、大埔村以及和平村、台南市白河區大林里、六溪里、台南市東山區高原里、南勢里、照興里、密枝里、台南市六甲區大丘里。

24小時累積雨量達50年才會出現一次的地區包括嘉義縣竹崎鄉光華村、嘉義縣大埔鄉茄苳村、台南市白河區關嶺里、台南市玉井區豐里里。

土石流防災中心主任尹孝元指出，這是以統計分析上估算50年或200年才會出現一次的雨量大小。他更指出，山區的水土保持工程防護上限，一般是以25年或50年出現一次的程度進行設計，因此出現50年或200年才會出現一次的雨量，幾乎篤定會有特定災害發生。

此外，依據中央氣象局預測雨量，土石流防災中心也警告今日入夜後包括南投縣埔里鎮、水里鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、信義鄉，以及屏東縣泰武鄉、來義鄉可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。