風雨無阻 元長鄉龍岩村祖父母節讓老人笑嗨嗨

2018-08-24 16:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道8月第4個星期天是祖父母節嗎？多久沒回去看阿公阿嬤？元長鄉龍岩村今天破天荒舉辦祖父節卻碰上熱帶低氣壓，風雨無阻仍來了130餘人，有早餐吃還有禮物拿，讓老人們笑嗨嗨。

為籌辦該村第一次祖父母節活動，元長樂齡學習中心龍岩村據點積極籌劃，號召熱心鄉親事先就彩繪村內圍牆、整理全村環境，還有許多機關團體贊助禮品準備迎接，讓阿公阿嬤們都很期待。

天公不作美，昨晚起各地就強風豪雨不斷，今天也是風雨未停，雲林縣停班停課，縣內幾乎所有戶外活動都取消，但在元長鄉龍岩村社區活動中心卻是熱鬧滾滾，大家冒著風雨回來陪阿公、阿嬤過祖父節，讓人感動。

虎尾警分局元長分駐所員警到場預防犯罪宣導，教老人家如何反詐騙，還有義警支援幫忙服務，元長鄉代會主席李榮章、元長農會總幹事李美容都到場祝福阿公阿嬤「呷百二」。

樂齡學習中心志工沈台興說，村民風雨無阻，還有村民買來「全家服」，全家人都穿同款式衣服慶祝祖父母節，立委張麗善送來200組帽子、扇子，社區活動中心準備200份早餐，，還有人獲頒最佳「鏡頭獎」，百餘名村民同樂，氣氛HIGH到不行。

沈台興說，龍岩村有1300餘人，常住人口不到600人，舉辦祖父母節就是希望晚輩能常回來看看阿公阿嬤，此次雖有颱風攪局，看到有家族穿團體服，也有人專程從日本、台北、高雄等冒著風雨趕回來，算是精彩成功。