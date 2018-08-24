彰化深夜宣布停班課 網友瘋傳要林佳龍勸魏明谷...

今天早上彰化陰雨綿綿，有下雨但雨勢不大。（記者張聰秋攝）

2018-08-24 08:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕因為熱帶性低氣壓影響，中央氣象局發布台中市、彰化縣今天會有局部豪雨和大豪雨的機率，台中市昨先宣布停班停課，彰化縣由於太早宣布正常上班上課，經網友瘋傳，大讚台中市長林佳龍，反諷彰化縣長魏明谷，今天凌晨0時許，彰化縣政府政策急轉彎，緊急宣布今天停止上班上課。

彰化很多上班族家住台中，今早台中和彰化兩地，雖然有下雨，只是雨勢都不大，民眾又開始在網路社群軟體，議論颱風假，還有網友把放不放假扯到年底縣市長選舉。

有網友因為可放颱風假，寫文讚賞林佳龍瀟灑，要林佳龍勸一下同黨的魏明谷！網友臉書寫著，「龍，您是我今世看過，最帥、最瀟瀟的男人了。當風雨來襲，您總是一下令，護集所有台中人的安危。...每當豪雨襲來，台中人民徬徨無助，您總在我們身旁輕輕耳語不要怕，我已宣布停班停課。」

網友回應，「佳龍，可以勸一下明谷嗎？」更有網友回應，「我對佳龍的愛（用愛心圖案表達）有如滔滔江水連綿不絕...」網友因而回應，「票投林市長，盧秀厭」。

不過，台中、彰化兩地今早雨勢都不大，不少民眾暗爽又賺到了！昨天已賺了1天補假，今天再賺1天，連賺2天，倒是許多企業老闆就笑不出來了。